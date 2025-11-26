Pulso do mercado: futuros de NY operam em alta com Fed, Hassett e progresso pela paz na Ucrânia

Por Patricia Lara

São Paulo, 26/11/2025 - Os índices futuros das bolsas de Nova York operam em alta na madrugada desta quarta-feira, com a continuidade da confiança em corte da taxa de juros na reunião do Federal Reserve de dezembro e em meio a reações a relatos de que o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, seria o favorito para assumir a presidência do BC americano. Avanço em acordo de paz na Ucrânia também segue no foco. Sessão que antecede o feriado de Ação de Graças traz dados de encomendas de bens duráveis nos EUA e a divulgação do Livro Bege, sumário das condições econômicas das distritais do Fed. Às 4h13 (de Brasília), os futuros do Dow Jones e S&P 500 subiam 0,24% e 0,36%, respectivamente. O Nasdaq futuro ganhava 0,51%.