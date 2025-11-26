Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pulso do mercado: bolsas europeias abrem em alta e Londres tem ganho inibido por orçamento

Pulso do mercado: bolsas europeias abrem em alta e Londres tem ganho inibido por orçamento

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Patricia Lara

São Paulo, 26/11/2025 - As principais bolsas europeias abriram em alta nesta quarta-feira, amparadas pelo sinal de que os ganhos em Wall Street podem se prolongar com a expectativa de corte da taxa de juros americana em dezembro. Confiança em progresso na negociação sobre um acorde de paz na Ucrânia segue mantida. Londres tem ganho limitado antes da apresentação do orçamento britânico, que deve buscar uma relevante consolidação fiscal. O Commerzbank avalia que o orçamento deve confirmar aumentos de impostos imediatos entre £10 e £15 bilhões. Às 5h09 (de Brasília), Londres subia 0,18%, Frankfurt ganhava 0,39% e Paris marcava avanço de 0,42%. Milão subia 0,36% e Lisboa tinha alta de 0,58%. A Bolsa de Madri tinha alta de 0,4%.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar