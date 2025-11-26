Pulso do mercado: bolsas europeias abrem em alta e Londres tem ganho inibido por orçamento

Por Patricia Lara

São Paulo, 26/11/2025 - As principais bolsas europeias abriram em alta nesta quarta-feira, amparadas pelo sinal de que os ganhos em Wall Street podem se prolongar com a expectativa de corte da taxa de juros americana em dezembro. Confiança em progresso na negociação sobre um acorde de paz na Ucrânia segue mantida. Londres tem ganho limitado antes da apresentação do orçamento britânico, que deve buscar uma relevante consolidação fiscal. O Commerzbank avalia que o orçamento deve confirmar aumentos de impostos imediatos entre £10 e £15 bilhões. Às 5h09 (de Brasília), Londres subia 0,18%, Frankfurt ganhava 0,39% e Paris marcava avanço de 0,42%. Milão subia 0,36% e Lisboa tinha alta de 0,58%. A Bolsa de Madri tinha alta de 0,4%.