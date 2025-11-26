Pulso de mercado: Petróleo tenta estabilização após tombo na véspera com Ucrânia

Por Patricia Lara

São Paulo, 26/11/2025 - Os contratos futuros do petróleo têm leve alta nesta quarta-feira em busca de estabilização após queda de mais de 1% na véspera com relatos de que a Ucrânia teria concordado com termos centrais de um possível acordo de paz com a Rússia e sinais de que Moscou está ampliando o fluxo de exportações para a China. O plano de paz de 28 pontos apoiado pelos EUA para acabar com a guerra na Ucrânia, que se tornou público na semana passada, foi baseado em um documento elaborado pela Rússia e submetido ao governo Trump em outubro, segundo afirmaram fontes à Reuters. Sessão traz dados de estoques da commodity e derivados nos EUA antes do feriado de Ação de Graças. Às 4h44 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), subia 0,12%, a US$ 58,01 o barril. Já o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), ganhava 0,11%, a US$ 61,86 o barril.