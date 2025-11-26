Prévia da inflação de novembro fica em 0,20%, puxada pelo aumento das despesas pessoais

Com o resultado, o IPCA-15 registrou um aumento de 4,15% no acumulado do ano. Em 12 meses, a alta foi de 4,50%, ante taxa de 4,94% até outubro. O índice ficou acima da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,18%, com intervalo entre avanços de 0,10% e 0,23%.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,20% em novembro, após ter avançado 0,18% em outubro, informou nesta quarta-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A maior variação e o maior impacto positivo vieram do grupo Despesas pessoais, com alta de 0,85% e impacto de 0,09 ponto porcentual.

Os preços de Alimentação e bebidas aumentaram 0,09% em novembro, após queda de 0,02% em outubro. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,02 ponto porcentual para o IPCA-15. Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve queda de 0,15% em novembro, após ter recuado 0,10% no mês anterior. A alimentação fora do domicílio subiu 0,68%, ante alta de 0,19% em outubro.

O Estadão/Broadcast calcula o impacto de cada grupo no IPCA-15 com base na variação mensal e no peso mensal disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). O resultado pode ter divergências pontuais com o impacto divulgado pelo IBGE, que considera mais casas decimais do que as disponibilizadas publicamente na taxa de cada item.

Os preços de Transportes subiram 0,22% em novembro, após alta de 0,41% em outubro. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,04 ponto porcentual. Os preços de combustíveis tiveram queda de 0,46% em novembro, após avanço de 1,16% no mês anterior. A gasolina caiu 0,48%, após ter registrado alta de 0,99% em outubro, enquanto o etanol recuou 0,54% nesta leitura, após alta de 3,09% na última.