Ouro fecha em alta e estende rali, com maiores expectativas de corte de juros pelo Fed

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 0,61%, a US$ 4165,20 por onça-troy.

O ouro fechou em alta pela quarta sessão consecutiva nesta quarta-feira, 26, impulsionado por uma nova rodada de dados econômicos dos EUA na esteira do fim do shutdown, que conferem suporte às expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em dezembro. A possibilidade de distensão entre Rússia e Ucrânia também contribuiu para o movimento.

O Departamento do Trabalho americano informou nesta quarta-feira queda no número de pedidos de auxílio-desemprego, enquanto o Departamento do Comércio apontou alta nas encomendas de bens duráveis e ISM de Chicago apurou forte retração em seu PMI. Os números pouco alteraram as apostas de corte de juros pelo Fed, que permanecem com probabilidade estimada acima de 80%, segundo o CME Group. O ouro costuma se beneficiar de juros mais baixos, já que ativos concorrentes que pagam rendimentos (como os Treasuries) se tornam menos atrativos.

O MUFG comenta que os relatos de o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, desponta como favorito para assumir a chefia do BC americano no lugar de Jerome Powell também estão ajudando a impulsionar o ouro. O entendimento é que, se confirmada a ida de Hassett à presidência do Fed, o movimento de queda nos juros americanos poderá se acentuar.

O Deutsche Bank alerta, no entanto, que um fim negociado para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode ser um fator negativo temporário nos preços do ouro, mas revisou para cima os preços da commodity para 2026, de US$ 4.000 por onça-troy para US$ 4.450 por onça-troy.

*Com informações da Dow Jones Newswires