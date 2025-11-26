Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

No Reino Unido, documento orçamentário prevê margem fiscal de 21,7 bi de libras em 2029-30

Autor Agência Estado
O mandato fiscal do governo britânico para que o orçamento atual esteja

equilibrado em 2029-30 será cumprido por uma margem de 21,7 bilhões de libras (0,6% do Produto Interno Bruto), o que representa mais 12 bilhões de libras (0,3% do PIB) do que o montante previsto em março, de acordo com documento de perspectiva fiscal e econômica do Escritório do Orçamento (OBR) do Reino Unido desta quarta-feira, 26.

O texto, que ainda não foi divulgado publicamente, cita que as mudanças subjacentes nas previsões reduziram a margem de manobra em relação ao orçamento atual em 6 bilhões de libras e que as políticas orçamentárias melhoraram o orçamento atual em cerca de 18 bilhões de libras, de modo que o mandato é cumprido com um pouco mais do que o dobro da margem de 10 bilhões de libras nas duas previsões anteriores.

"A probabilidade de cumprir o mandato fiscal é de 59%, acima dos 54% em março. Isso reflete o maior superávit atual projetado no ano-alvo e também o fato de o ano-alvo ter avançado um ano no período de previsão em comparação com março", acrescenta a nota.

O OBR ainda projeta que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) ficará em 3,65% em 2025, ante a projeção de 3,3% feita em março, e vê o retorno do CPI para a meta de 2% em 2027.

Para o PIB, o avanço neste ano deve ser de 1,5%, acima do 1% previsto em março. A taxa subjacente de crescimento da produtividade no médio prazo, por outro lado, foi revisada para 1,0%, 0,3 ponto porcentual abaixo da previsão de março.

O documento britânico ainda destaca que existe uma incerteza significativa sobre o futuro da política comercial do Reino Unido, assim como da política comercial global, diante das ameaças de aumento de tarifas para muitos parceiros.

