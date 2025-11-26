No Reino Unido, documento orçamentário prevê margem fiscal de 21,7 bi de libras em 2029-30

equilibrado em 2029-30 será cumprido por uma margem de 21,7 bilhões de libras (0,6% do Produto Interno Bruto), o que representa mais 12 bilhões de libras (0,3% do PIB) do que o montante previsto em março, de acordo com documento de perspectiva fiscal e econômica do Escritório do Orçamento (OBR) do Reino Unido desta quarta-feira, 26.

O texto, que ainda não foi divulgado publicamente, cita que as mudanças subjacentes nas previsões reduziram a margem de manobra em relação ao orçamento atual em 6 bilhões de libras e que as políticas orçamentárias melhoraram o orçamento atual em cerca de 18 bilhões de libras, de modo que o mandato é cumprido com um pouco mais do que o dobro da margem de 10 bilhões de libras nas duas previsões anteriores.

"A probabilidade de cumprir o mandato fiscal é de 59%, acima dos 54% em março. Isso reflete o maior superávit atual projetado no ano-alvo e também o fato de o ano-alvo ter avançado um ano no período de previsão em comparação com março", acrescenta a nota.

O OBR ainda projeta que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) ficará em 3,65% em 2025, ante a projeção de 3,3% feita em março, e vê o retorno do CPI para a meta de 2% em 2027.

Para o PIB, o avanço neste ano deve ser de 1,5%, acima do 1% previsto em março. A taxa subjacente de crescimento da produtividade no médio prazo, por outro lado, foi revisada para 1,0%, 0,3 ponto porcentual abaixo da previsão de março.