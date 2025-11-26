Juros: Taxas ficam estáveis com dólar, após IPCA-15 e com fiscal no radar

Os juros futuros operam estáveis em toda a curva, com viés de alta e variação de 1 pontos apenas, após o IPCA-15 de novembro acima da mediana das estimativas e em linha com o sinal do dólar. O índice subiu 0,20% em novembro, acima da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,18%. No radar está o quadro fiscal, após a aprovação, no Senado, um projeto de lei que concede aposentadoria especial a agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, considerado uma pauta-bomba.

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,520%, de 13,504%, e a para janeiro de 2029 subia a 12,755%, de 12,737% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2031 estava em 13,100%, de 13,098% no ajuste de ontem.