IPCA-15 de novembro (0,20%) fica acima da mediana das estimativas (0,18%)
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,20% em novembro, acima da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,18%, com intervalo entre avanços de 0,10% e 0,23%.
Os dados oficiais foram divulgados há pouco pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em 12 meses, o IPCA-15 apresentou aumento de 4,50%, ligeiramente acima da mediana das projeções (+4,49%), com intervalo entre de avanços de 4,40% a 4,60%.