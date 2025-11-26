Haddad, sobre Master: o que Banco Central fez foi cumprir sua obrigação legal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 26, que o Banco Central (BC) cumpriu "sua obrigação legal" no caso da liquidação do Banco Master. "O presidente Gabriel Galípolo tinha recebido uma herança difícil do ponto de vista regulatório, tanto do ponto de vista das fintechs, quanto do ponto de vista do Banco Master", disse Haddad em entrevista à GloboNews.

Questionado se as investigações e prisões têm relação com o clima de instabilidade do Congresso junto ao governo, Haddad disse que não saberia dizer. "Eu espero que não", completou.