Haddad: não há definição sobre jornada de trabalho; debate vai acontecer nas eleições de 2026

"Não há definição sobre jornada de trabalho, mas o debate vai acontecer nas eleições de 2026", disse ponderando que, obviamente, há simpatia por debater a questão da redução da jornada de trabalho. "Esse debate é mundial", emendou Haddad.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 26, em entrevista à Globonews acreditar que a pauta que trata da redução da jornada de trabalho será debatida nas eleições majoritárias de 2026, mas já adiantou que não há definição sobre esse tema no governo.

Ele comentou ainda sobre a pressão exercida pelos sindicatos para a tributação dos dividendos. "Entendo os sindicatos porque até hoje se isentou dividendos. Por que a PLR participação nos lucros e resultados é tributada?", indagou o ministro.

Haddad também falou sobre os cortes dos benefícios fiscais, que para ele são componente importante para o fechamento do Orçamento.

O ministro aproveitou para ressaltar que veio do Legislativo a ideia de promover corte tributário ao longo do tempo.

De acordo com o ministro, de modo geral, não há problemas em se defender teses justas, mas que há rito e a área econômica tem que viabilizar.