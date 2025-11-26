Haddad: não acredito que vamos chegar a judicializar aposentadorias de agentes de saúde

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 26, em entrevista à GloboNews não acreditar que a aprovação de terça pelo plenário do Senado do Projeto de Lei Complementar (PLP) 185 vai chegar a ser judicializada pelo Executivo. O projeto foi aprovado no Senado por 57 votos a zero e foi classificado como uma retaliação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil) à indicação de Jorhe Messias, da AGU, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Não acredito que vamos chegar a judicializar aposentadorias de agentes de saúde", disse o ministro, acrescentando que o STF impede o Executivo e o Legislativo de aumentar despesas sem compensar, sem mostrar de onde virão os recursos.