Haddad: não acredito que vamos chegar a judicializar aposentadorias de agentes de saúde
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 26, em entrevista à GloboNews não acreditar que a aprovação de terça pelo plenário do Senado do Projeto de Lei Complementar (PLP) 185 vai chegar a ser judicializada pelo Executivo. O projeto foi aprovado no Senado por 57 votos a zero e foi classificado como uma retaliação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil) à indicação de Jorhe Messias, da AGU, para o Supremo Tribunal Federal (STF).
"Não acredito que vamos chegar a judicializar aposentadorias de agentes de saúde", disse o ministro, acrescentando que o STF impede o Executivo e o Legislativo de aumentar despesas sem compensar, sem mostrar de onde virão os recursos.
Ainda, de acordo com Haddad, para as aposentadorias de agentes de saúde, o governo vai encontrar o caminho da sustentabilidade. "Sobre as aposentadorias de agentes de saúde, não entro no mérito do projeto. É possível construir espaço fiscal para teses defendidas pelo Congresso, mas há que dialogar", disse reiterando que não gostaria que seu sucessor na Fazenda tivesse que enfrentar os mesmos problemas que ele enfrentou.
"Gostaria que meu sucessor na Fazenda não tivesse que enfrentar mesmos problemas que eu. É muito chato você chegar e achar um monte de boletos para pagar em cima da mesa. Uma coisa é fazer oposição ao governo, outra é trazer transtornos para outros governos", disse.