Grupo Saúde e Cuidados Pessoais sobe 0,29% em novembro ante alta de 0,24% em outubro no IPCA-15

Os gastos das famílias brasileiras com Saúde e Cuidados Pessoais passaram de uma elevação de 0,24% em outubro para um aumento de 0,29%, uma contribuição de 0,04 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de novembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de alta de 0,20% em novembro.

Houve pressão do aumento no plano de saúde, com elevação de 0,50% e contribuição de 0,02 ponto porcentual para a inflação de novembro.