Grupo Despesas Pessoais sobe 0,85% em novembro ante alta de 0,42% em outubro no IPCA-15

Os gastos das famílias brasileiras com Despesas Pessoais passaram de uma elevação de 0,42% em outubro para um aumento de 0,85% em novembro, uma contribuição de 0,09 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de alta de 0,20% em novembro.

O resultado do grupo Despesas Pessoais foi impulsionado pelos aumentos em hospedagem (4,18%) e pacote turístico (3,90%).