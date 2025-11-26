Governo vai leiloar 19 aeroportos regionais, incluindo dois cearenses, na quinta-feira

Aeroporto de Jericoacoara, localizado no município de Cruz é um dos 19 equipamentos que vão ser leiloados / Crédito: Divulgação/Governo do Estado do Ceará

Dezenove aeroportos regionais localizados na Amazônia Legal e no Nordeste serão leiloados na quinta-feira, 27, marcando a primeira rodada do Programa AmpliAR, do Ministério de Portos e Aeroportos. A expectativa é de atrair R$ 1,25 bilhão em investimentos. Os certames serão realizados a partir das 10 horas, na sede da B3, em São Paulo e incluem dois aeroportos regionais cearenses, situados, respectivamente, em Aracati e em Cruz/Jijoca de Jericoara.

Caso algum aeroporto não receba propostas, ele permanecerá disponível para as rodadas seguintes do AmpliAR. O programa já tem aval do Tribunal de Contas da União (TCU) para incorporar outros 81 terminais. Os leilões da quinta devem servir como um termômetro do apetite do mercado por esse novo modelo de concessão. Portfólio Os aeroportos oferecidos na primeira etapa estão distribuídos entre 11 Estados. No Nordeste, integram a lista os aeroportos Canoa Quebrada/Dragão do Mar, em Aracati; e Comandante Ariston Pessoa, em Cruz/Jijoca de Jericoacoara, ambos no Ceará, além do Horácio de Mattos, em Lençóis (BA); Paulo Afonso (BA); Guanambi (BA); Santa Magalhães, em Serra Talhada (PE); Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato (PI); Barreirinhas (MA); Araripina (PE); Garanhuns (PE);

Oito deles ficam na Região Norte: Tarauacá (AC), Barcelos (AM), Cacoal (RO), Araguaína (TO), Itacoatiara (AM), Itaituba (PA), Vilhena (RO) e Parintins (AM). O Centro-Oeste conta com um único ativo: o Aeroporto de Porto Alegre do Norte (MT). Aviação regional