Fiesp: Indústria paulista prevê queda de 6,3% das vendas de fim de ano

A indústria paulista está, em sua maioria, pessimista em relação às vendas de fim de ano. Segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), quatro a cada dez empresas do setor (43,5%) indicaram vendas mais fracas do que as do ano passado.

Na percepção de praticamente um terço (35,4%), as vendas devem apenas repetir o resultado registrado no fim do ano passado. Apenas 21,1% avaliam que o ano terá uma reta final melhor. Na média, a indústria paulista prevê queda de 6,3% das vendas de fim de ano em relação ao mesmo período de 2024.