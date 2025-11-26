Estoques de petróleo nos EUA sobem 2,774 milhões de barris, aponta DoE
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 2,774 milhões de barris, a 426,929 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 1,3 milhão de barris.
Os estoques de gasolina subiram 2,513 milhões de barris, a 209,904 milhões de barris, bem acima das expectativas de alta de 500 mil barris. Já os estoques de destilados aumentaram em 1,147 milhão de barris, a 112,227 milhões de barris, contrariando recuo esperado de 200 mil barris.
A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 90% a 92,3%, superando expectativa de alta a 90,8%.
Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 68 mil barris, a 21,753 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu para 13,814 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.