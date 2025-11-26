Estoques de petróleo nos EUA sobem 2,774 milhões de barris, aponta DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 2,774 milhões de barris, a 426,929 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 1,3 milhão de barris.

Os estoques de gasolina subiram 2,513 milhões de barris, a 209,904 milhões de barris, bem acima das expectativas de alta de 500 mil barris. Já os estoques de destilados aumentaram em 1,147 milhão de barris, a 112,227 milhões de barris, contrariando recuo esperado de 200 mil barris.