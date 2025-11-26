Estoque total de crédito sobe 0,9% em outubro ante setembro, para R$ 6,914 tri, mostra BC
O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 0,9% entre setembro e outubro, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 26. O estoque atingiu R$ 6,914 trilhões, uma alta de 10,2% no acumulado de 12 meses.
O saldo das operações com pessoas físicas avançou 1,3% em outubro e 11,3% em 12 meses. Para empresas, aumentou 0,3% no mês, com alta de 8,4% em 12 meses.
O estoque de crédito livre cresceu 0,7% em outubro. O do crédito direcionado, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e poupança, teve alta de 1,1% na mesma comparação.
Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas avançaram 1,6%. Para pessoas jurídicas, caíram 0,6%.
O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 54,9% em setembro (dado revisado) para 55,2% em outubro.
Habitação e veículos
O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 1,1% em outubro, na comparação com setembro, informou o Banco Central. O saldo atingiu R$ 1,281 trilhão, uma alta de 11,6% em 12 meses.
O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 1,4% em outubro, para R$ 385,228 bilhões. No acumulado de 12 meses, sobe 13,2%.
Setores
O saldo de crédito para as empresas do setor agropecuário cresceu 0,5% entre setembro e outubro, para R$ 54,863 bilhões. No acumulado de 12 meses, tem alta de 3,9%.
O saldo para a indústria aumentou 0,9%, para R$ 989,255 bilhões, e registra expansão de 10,5% em 12 meses.
O montante destinado ao setor de serviços cresceu 0,6%, para R$ 1,582 trilhão. No acumulado de 12 meses, avança 8,5%.
O saldo do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados ("outros") subiu 2,9%, para R$ 6,296 bilhões. Em 12 meses, avança 43,3%.
BNDES
O saldo de financiamentos do BNDES para empresas aumentou 1,6% em outubro, na comparação com setembro, informou o Banco Central. O estoque atingiu R$ 461,815 bilhões, uma alta de 8,5% em 12 meses.
As linhas de financiamento agroindustrial do BNDES cresceram 4,2% em outubro. O financiamento de investimentos aumentou 1,2%, e o crédito para capital de giro cresceu 12,0% na mesma comparação.
Crédito ampliado ao setor não financeiro
O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro cresceu 1,3% em outubro, na comparação com setembro, para R$ 20,065 trilhões, informou o Banco Central. O montante equivale a 160,0% do PIB brasileiro.
O crédito ampliado inclui empréstimos no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e operações com títulos públicos e privados, entre outros. É uma métrica que permite uma visão ampla sobre como empresas, famílias e o governo geral estão se financiando.
O saldo do crédito ampliado para empresas cresceu 0,9% em outubro, para 54,3% do PIB.
Concessões
Segundo o BC, as concessões de crédito livre dos bancos caíram 0,1% em outubro, na comparação com setembro, para R$ 609,4 bilhões. No acumulado de 12 meses, crescem 10,0%. Os dados não têm ajuste sazonal.
Concessões para pessoas físicas cresceram 4,7% no mês, para R$ 343,8 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançam 10,5%. As concessões para empresas recuaram 5,6%, para R$ 265,7 bilhões. Em 12 meses, têm alta de 8,8%.