Estoque total de crédito sobe 0,9% em outubro ante setembro, para R$ 6,914 tri, mostra BC

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 0,9% entre setembro e outubro, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 26. O estoque atingiu R$ 6,914 trilhões, uma alta de 10,2% no acumulado de 12 meses. O saldo das operações com pessoas físicas avançou 1,3% em outubro e 11,3% em 12 meses. Para empresas, aumentou 0,3% no mês, com alta de 8,4% em 12 meses.

O estoque de crédito livre cresceu 0,7% em outubro. O do crédito direcionado, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e poupança, teve alta de 1,1% na mesma comparação. Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas avançaram 1,6%. Para pessoas jurídicas, caíram 0,6%. O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 54,9% em setembro (dado revisado) para 55,2% em outubro. Habitação e veículos

O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 1,1% em outubro, na comparação com setembro, informou o Banco Central. O saldo atingiu R$ 1,281 trilhão, uma alta de 11,6% em 12 meses. O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 1,4% em outubro, para R$ 385,228 bilhões. No acumulado de 12 meses, sobe 13,2%. Setores

O saldo de crédito para as empresas do setor agropecuário cresceu 0,5% entre setembro e outubro, para R$ 54,863 bilhões. No acumulado de 12 meses, tem alta de 3,9%. O saldo para a indústria aumentou 0,9%, para R$ 989,255 bilhões, e registra expansão de 10,5% em 12 meses. O montante destinado ao setor de serviços cresceu 0,6%, para R$ 1,582 trilhão. No acumulado de 12 meses, avança 8,5%.

O saldo do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados ("outros") subiu 2,9%, para R$ 6,296 bilhões. Em 12 meses, avança 43,3%. BNDES O saldo de financiamentos do BNDES para empresas aumentou 1,6% em outubro, na comparação com setembro, informou o Banco Central. O estoque atingiu R$ 461,815 bilhões, uma alta de 8,5% em 12 meses.