É preciso reduzir judicialização dos precatórios, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quarta-feira, 26, à GloboNews que é preciso reduzir a judicialização dos precatórios. Segundo ele, seria necessária uma união entre o Congresso, os Poderes Executivo e o Judiciário para reduzir a judicialização.

"É um tema estrutural. É preciso tomar decisões agora para a redução dessa judicialização para conseguir resultados em 4, 5 anos, o que vai contribuir muito para a melhora do resultado fiscal da União", destacou o secretário.