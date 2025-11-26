Ceron: Aposentadoria especial não é bom precedente para sistema previdenciário

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse à GloboNews que a aprovação da aposentadoria especial para agentes de saúde pelo Senado não é um bom precedente para o sistema previdenciário, independentemente do valor do impacto fiscal.

"Abre precedente para criar exceções para alguns grupos aposentarem mais cedo do que a idade mínima exigida. É absolutamente preocupante do ponto de vista da sustentabilidade. Não é uma discussão de governo, mas de Estado", frisou.