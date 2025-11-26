Ceron: Aposentadoria especial não é bom precedente para sistema previdenciário
O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse à GloboNews que a aprovação da aposentadoria especial para agentes de saúde pelo Senado não é um bom precedente para o sistema previdenciário, independentemente do valor do impacto fiscal.
"Abre precedente para criar exceções para alguns grupos aposentarem mais cedo do que a idade mínima exigida. É absolutamente preocupante do ponto de vista da sustentabilidade. Não é uma discussão de governo, mas de Estado", frisou.
Ceron destacou que o projeto vai na contramão das discussões sobre a sustentabilidade do sistema previdenciário. "Com o aumento da expectativa de vida, hoje seria um aumento da idade de aposentadoria, não uma diminuição. É uma grande preocupação", reforçou.
O secretário ainda salientou que o sistema previdenciário deve ter uma dinâmica difícil à frente, devido ao aumento da expectativa de vida, e defendeu a necessidade de reformas da previdência. "Precisa naturalizar as reformas da previdência. Não pode ser tabu. Tem que ajustar conforme a expectativa de vida vai aumentando".