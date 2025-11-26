Braga apresenta complemento de voto a projeto que eleva taxação de bets e fintechs

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) apresentou nesta quarta-feira, 26, complementação de voto ao Projeto de Lei 5.473/2025, que aumenta a taxação de bets e fintechs. Em relação à versão anterior, Braga incluiu uma alíquota escalonada para os dois setores. O texto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Caso aprovado, irá diretamente à Câmara. Os pontos do projeto foram debatidos com o Ministério da Fazenda.

Braga ampliou o texto, que antes tratava apenas da tributação de bets e de fintechs, além de criar um programa de refinanciamento com a Receita para quem ganha até R$ 7.350. O relator inseriu um capítulo inteiro para endurecer as regras para bets ilegais. Eis os principais pontos: Fintechs e instituições de pagamento Fintechs que hoje pagam 9% de Contribuição Social do Lucro Líquido (CSLL) passarão a ter alíquota de 12% até 2026. A partir de 2028, a taxação será de 15%.

Já as instituições de pagamento que atualmente pagam 15% de CSLL passarão a pagar 17,5% em 2026. Em 2028, a alíquota passa para 20%. Bets As bets, que atualmente pagam 12%, terão taxação de 15% em 2026 e 2027. A partir de 2028, passa para 18%. É menor do que os 24% previstos pelo projeto original, do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

O texto destina, total ou parcialmente, 3% ou 6% da arrecadação adicional das bets para Estados, Distrito Federal e municípios, durante o período de 2026 e 2028, com o objetivo de compensar perdas com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para até R$ 5 mil. Sociedades de investimento e PJs de capitalização O projeto aumenta para 17,5% a taxação para sociedades de crédito, financiamento e investimentos e pessoas jurídicas de capitalização. Essa alíquota valerá até dezembro de 2027. A partir de 2028, será de 20%.

JCP O projeto aumento a alíquota dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) de 15% para 17,5%. Lucros e dividendos