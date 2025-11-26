Bolsas de NY fecham em alta, com recuperação de techs e Livro Bege do Fed

O Dow Jones teve alta de 0,66%, aos 47.427,12 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,69%, aos 6.812,61 pontos e o Nasdaq subiu 0,82%, aos 23.214,69 pontos.

As bolsas de Nova York fecharam em alta pela quarta sessão consecutiva, impulsionadas por ações ligadas a tecnologia, particularmente de fabricantes de chips. Também no radar, o Livro do Bege do Federal Reserve (Fed) reforçou expectativas de alívio nos juros americanos.

Wall Street começou o dia em alta modesta e ampliou avanço conforme o mercado digeria dados sobre emprego, indústria e PMI dos EUA. O movimento ganhou força após o Livro Bege do Fed apontar leve queda do emprego e aumento nos riscos de atividade econômica lenta nos próximos meses. Com as informações, a probabilidade de um corte de 25 pontos-base pelo BC americano em dezembro permaneceu acima de 80%, segundo a ferramenta do CME Group.

No setor de tecnologia, a Nvidia subiu 1,37%, recuperando parte das perdas de ontem, enquanto a Alphabet caiu 1,08%, em correção aos ganhos do dia anterior. Outras fabricantes de chips como Intel (+2,65%), AMD (+3,93%) e Micron (+2,55%) tiveram alta robusta, também em recuperação após tombo provocado pelos temores de uma bolha de inteligência artificial (IA).

Entre outros destaques, a HP teve queda de 1,4% em meio a relatos de que a empresa vai demitir cerca de 10% da força de trabalho para usar mais ferramentas de inteligência artificial. Já a Dell avançou 5,83% após reportar resultados acima do esperado para o terceiro trimestre. A Autodesk subiu 2,36% também em reação ao balanço corporativo.

O setor bancário avançou em bloco. O Goldman Sachs - ação de maior peso no Dow Jones - subiu 1,71%, o JPMorgan avançou 1,53%, o Citigroup ganhou 1,31%, o Bank of America teve alta de 0,97%, o Morgan Stanley valorizou 1,52% e o Wells Fargo subiu 0,54%.