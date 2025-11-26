Bolsas da Europa operam em alta com atenções em Londres voltadas para orçamento

São Paulo, 26/11/2025 - As bolsas europeias operam em alta nesta quarta-feira, com os futuros de Wall Street mantendo ganhos leves. Negócios em Londres transcorrem diante das amplas expectativas sobre o orçamento de outono no Reino Unido. Mercado aguarda ainda sinais mais firmes sobre as negociações de um acordo de paz na Ucrânia.

Por volta das 7h36 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,3%, a 569,63 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres ganhava 0,22%, a de Paris subia 0,30% e a de Frankfurt tinha ganho de 0,18%. As de Milão e Madri marcavam altas de 0,20% e 0,30%. Lisboa apontava avanço de 0,8%.

A espera está quase no fim para empresas e famílias do Reino Unido, com a ministra das Finanças, Rachel Reeves, prestes a anunciar um conjunto de medidas fiscais para combater o déficit público e aumentar a margem de manobra para cumprir a regra que exige que as despesas correntes sejam financiadas por receitas tributárias até 2029/30, diz o Société Generale em nota. Para o banco, as receitas serão arrecadadas por meio de uma combinação de aumentos de impostos e empréstimos adicionais.

O FTSE-100, de Londres, tem as ações de mineradoras entre os destaques de alta, após dados econômicos fracos dos EUA reforçarem as expectativas de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros em dezembro, escreve Matt Britzman, da Hargreaves Lansdown. A mineradora de prata e ouro Fresnillo subia 3,9% e a Endeavour Mining tinha ganhos de 3,7%. A Valterra Platinum avançava 3%.

Em Frankfurt, a Salzgitter saltava 7,6%, a 32,62 euros. Analistas do Deutsche Bank afirmam que a companhia se beneficiaria fortemente da melhora dos preços do aço e da recuperação da economia alemã. A siderúrgica alemã é sensível às oscilações do mercado e poderia se beneficiar de novas proteções comerciais da UE, dizem os analistas. O Deutsche Bank elevou a recomendação das ações de neutra para compra, com novo preço-alvo de 40 euros.