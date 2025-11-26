Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa operam em alta com atenções em Londres voltadas para orçamento

Bolsas da Europa operam em alta com atenções em Londres voltadas para orçamento

Por Patricia Lara

São Paulo, 26/11/2025 - As bolsas europeias operam em alta nesta quarta-feira, com os futuros de Wall Street mantendo ganhos leves. Negócios em Londres transcorrem diante das amplas expectativas sobre o orçamento de outono no Reino Unido. Mercado aguarda ainda sinais mais firmes sobre as negociações de um acordo de paz na Ucrânia.

Por volta das 7h36 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,3%, a 569,63 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres ganhava 0,22%, a de Paris subia 0,30% e a de Frankfurt tinha ganho de 0,18%. As de Milão e Madri marcavam altas de 0,20% e 0,30%. Lisboa apontava avanço de 0,8%.

A espera está quase no fim para empresas e famílias do Reino Unido, com a ministra das Finanças, Rachel Reeves, prestes a anunciar um conjunto de medidas fiscais para combater o déficit público e aumentar a margem de manobra para cumprir a regra que exige que as despesas correntes sejam financiadas por receitas tributárias até 2029/30, diz o Société Generale em nota. Para o banco, as receitas serão arrecadadas por meio de uma combinação de aumentos de impostos e empréstimos adicionais.

O FTSE-100, de Londres, tem as ações de mineradoras entre os destaques de alta, após dados econômicos fracos dos EUA reforçarem as expectativas de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros em dezembro, escreve Matt Britzman, da Hargreaves Lansdown. A mineradora de prata e ouro Fresnillo subia 3,9% e a Endeavour Mining tinha ganhos de 3,7%. A Valterra Platinum avançava 3%.

Em Frankfurt, a Salzgitter saltava 7,6%, a 32,62 euros. Analistas do Deutsche Bank afirmam que a companhia se beneficiaria fortemente da melhora dos preços do aço e da recuperação da economia alemã. A siderúrgica alemã é sensível às oscilações do mercado e poderia se beneficiar de novas proteções comerciais da UE, dizem os analistas. O Deutsche Bank elevou a recomendação das ações de neutra para compra, com novo preço-alvo de 40 euros.

Contato: [email protected]

