Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham em alta de olho em chance maior de corte pelo Fed e Orçamento britânico

Bolsas da Europa fecham em alta de olho em chance maior de corte pelo Fed e Orçamento britânico

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As bolsas da Europa fecharam em alta, acompanhando melhora no sentimento de risco global ante expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) poderá reduzir juros americanos já em dezembro e recuperação de ações de tecnologia. Investidores ponderam ainda possíveis efeitos do orçamento do Reino Unido, anunciado nesta quarta-feira, 26, e que chegou a provocar volatilidade pontual em Londres.

Perto do fechamento, o Stoxx 600 avançava 1,09%, impulsionado pelos ganhos dos subíndices de tecnologia (+1,9%) e de recursos básicos (+1,1%). Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,85%, a 9.691,58 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,98%, a 23.695,23 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,88%, a 8.096,43 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,01%, a 43.130,32 pontos. Em Madri, o Ibex 35 registrou ganhos de 1,36%, a 16.361,10 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 se valorizou 0,95%, a 8.126,36 pontos. As cotações são preliminares.

A percepção de que o orçamento do Reino Unido veio mais sólido que o previsto e que, segundo analistas, pode ampliar as chances de cortes de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE) ajudou a sustentar o sentimento em Londres. Mineradoras - entre elas Rio Tinto, Antofagasta e Anglo American - impulsionaram o FTSE 100, também apoiadas pela crescente expectativa de corte de juros pelo Fed e espera pela divulgação do Livro Bege nesta tarde. Sob temores de sensibilidade a medidas fiscais britânicas mais duras, empresas do setor imobiliário como Persimon (-0,6%) e Berkely Group (-3,1%) recuaram.

Em Frankfurt, a Salzgitter disparou mais de 11% depois de ter recomendação de compra elevada pelo Deutsche Bank, que vê impacto positivo das proteções comerciais da União Europeia sobre o setor de aço, da melhora nos preços do metal e da recuperação econômica gradual da Alemanha. Já a Rheinmetall avançou 1,9%, após receber pedido de munições avaliado em milhões de euros para suprir um país não identificado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Em Estocolmo, a Saab teve alta de 2,3%, após fechar pedido de fornecimento de submarinos para a Polônia, também membro da Otan.

Segundo pesquisa da Reuters, ações europeias devem ter ganhos fortes em 2026, com o Stoxx 600 valorizando cerca de 11% em relação ao seu nível atual, considerando sua posição mais barata em comparação a ativos dos EUA.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar