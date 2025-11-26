Bolsas da Europa fecham em alta de olho em chance maior de corte pelo Fed e Orçamento britânico

Perto do fechamento, o Stoxx 600 avançava 1,09%, impulsionado pelos ganhos dos subíndices de tecnologia (+1,9%) e de recursos básicos (+1,1%). Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,85%, a 9.691,58 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,98%, a 23.695,23 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,88%, a 8.096,43 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,01%, a 43.130,32 pontos. Em Madri, o Ibex 35 registrou ganhos de 1,36%, a 16.361,10 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 se valorizou 0,95%, a 8.126,36 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas da Europa fecharam em alta, acompanhando melhora no sentimento de risco global ante expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) poderá reduzir juros americanos já em dezembro e recuperação de ações de tecnologia. Investidores ponderam ainda possíveis efeitos do orçamento do Reino Unido, anunciado nesta quarta-feira, 26, e que chegou a provocar volatilidade pontual em Londres.

A percepção de que o orçamento do Reino Unido veio mais sólido que o previsto e que, segundo analistas, pode ampliar as chances de cortes de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE) ajudou a sustentar o sentimento em Londres. Mineradoras - entre elas Rio Tinto, Antofagasta e Anglo American - impulsionaram o FTSE 100, também apoiadas pela crescente expectativa de corte de juros pelo Fed e espera pela divulgação do Livro Bege nesta tarde. Sob temores de sensibilidade a medidas fiscais britânicas mais duras, empresas do setor imobiliário como Persimon (-0,6%) e Berkely Group (-3,1%) recuaram.

Em Frankfurt, a Salzgitter disparou mais de 11% depois de ter recomendação de compra elevada pelo Deutsche Bank, que vê impacto positivo das proteções comerciais da União Europeia sobre o setor de aço, da melhora nos preços do metal e da recuperação econômica gradual da Alemanha. Já a Rheinmetall avançou 1,9%, após receber pedido de munições avaliado em milhões de euros para suprir um país não identificado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Em Estocolmo, a Saab teve alta de 2,3%, após fechar pedido de fornecimento de submarinos para a Polônia, também membro da Otan.

Segundo pesquisa da Reuters, ações europeias devem ter ganhos fortes em 2026, com o Stoxx 600 valorizando cerca de 11% em relação ao seu nível atual, considerando sua posição mais barata em comparação a ativos dos EUA.