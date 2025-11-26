Bolsas da Ásia fecham em alta inspirada em NY e Tóquio acompanha após comentários de premiê

São Paulo, 26/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, acompanhando o rumo de Wall Street diante da expectativa de alívio monetário pelo Federal Reserve em dezembro. Tóquio avançou em meio a comentários da premiê do Japão, Sanae Takaichi, que prometeu medidas adequadas para o câmbio e afirmou que o volume de emissão de títulos do governo - conhecidos como JGBs - deste ano fiscal provavelmente será menor que o do ano passado, o que tira uma apreensão sobre como o governo financiará os prometidos estímulos. A questão sobre Taiwan, contudo, segue em foco.

O índice Nikkei subiu 1,85%, aos 49.559,07 pontos em Tóquio. Setores de serviços públicos, imobiliário e financeiro ficaram em destaque. A Toppan ganhou 6,27%, e a empresa de investimentos focada em tecnologia SoftBank registrou alta de 5,65%. Na direção oposta, as ações da Kioxia derreteram 14,9% após o anúncio do plano da Bain Capital de vender mais de US$ 2 bilhões em ações da fabricante japonesa de chips.

O índice Taiex de Taiwan subiu 1,8%, para 27.409,54 pontos. O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, anunciou nesta quarta-feira um orçamento especial de US$ 40 bilhões para compras de armas, incluindo a construção de um Taiwan Dome, um sistema de defesa aérea com capacidades avançadas de detecção e interceptação.

Em Seul, o índice de referência Kospi disparou 2,7%, aos 3.960,87 pontos, com ajuda do salto de 11% da Ecopro e de um avanço de 9,6% da POSCO Future M.