BCE alerta para risco a sentimento do mercado com mudanças em crescimento e sobre IA
O sentimento do mercado pode sofrer alterações repentinas em virtude da deterioração das perspectivas de crescimento, por exemplo, ou de notícias decepcionantes sobre a adoção da inteligência artificial (IA), segundo o novo relatório de Revisão da Estabilidade Financeira de novembro de 2025, divulgado pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta quarta-feira, 26.
O relatório avalia ainda que as vulnerabilidades à estabilidade financeira permanecem elevadas devido à incerteza em relação às tendências geoeconômicas e ao impacto das tarifas no longo prazo. Para o vice-presidente do BC da zona do euro, Luis de Guindos, as medidas de incerteza da política comercial diminuíram consideravelmente em relação aos picos de abril, mas a incerteza continua presente, com potencial para novos picos.
De acordo com a nota do BCE, desde abril, os mercados de ações globais atingiram novos recordes históricos e os spreads de crédito estão atualmente estreitos em comparação com os padrões históricos. Contudo, os mercados financeiros - e sobretudo os mercados de ações - continuam vulneráveis
a ajustes bruscos devido a múltiplos persistentemente elevados e à crescente concentração do mercado acionário.
O BC ainda destaca que as preocupações do mercado relativamente às finanças públicas sobrecarregadas em algumas economias avançadas podem criar tensões nos mercados globais de títulos, o que podem afetar a estabilidade financeira da zona do euro através de alterações nos fluxos de capital internacionais e oscilações cambiais, diminuindo a competitividade dos bens da zona euro e provocando flutuações nos custos de financiamento da zona euro. O setor bancário da zona do euro é resiliente, com forte rentabilidade e amplas reservas de capital e liquidez.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente