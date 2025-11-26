BCE alerta para risco a sentimento do mercado com mudanças em crescimento e sobre IA

O sentimento do mercado pode sofrer alterações repentinas em virtude da deterioração das perspectivas de crescimento, por exemplo, ou de notícias decepcionantes sobre a adoção da inteligência artificial (IA), segundo o novo relatório de Revisão da Estabilidade Financeira de novembro de 2025, divulgado pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta quarta-feira, 26.

O relatório avalia ainda que as vulnerabilidades à estabilidade financeira permanecem elevadas devido à incerteza em relação às tendências geoeconômicas e ao impacto das tarifas no longo prazo. Para o vice-presidente do BC da zona do euro, Luis de Guindos, as medidas de incerteza da política comercial diminuíram consideravelmente em relação aos picos de abril, mas a incerteza continua presente, com potencial para novos picos.