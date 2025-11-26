BC destaca necessidade de processos robustos de resposta a incidentes cibernéticos

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central voltou a alertar, em ata publicada nesta quarta-feira, 26, para a necessidade de que as entidades supervisionadas aprimorem continuamente seus sistemas de gerenciamento integrado de riscos, com destaque especial para o chamado risco tecnológico. O colegiado destacou a importância de processos robustos de resposta a incidentes cibernéticos.

"Merecem especial atenção a crescente dependência de serviços prestados por terceiros e o uso disseminado de APIs, em muitos casos sem a devida avaliação periódica dos riscos e sem monitoramento operacional adequado, o que torna a gestão de riscos mais desafiadora. O Comitê enfatiza a importância do desenvolvimento de ecossistemas resilientes, com mecanismos dedicados à gestão de incidentes, crises e prevenção a fraudes, considerando os requisitos operacionais específicos", apontou a ata.