Atividade econômica no Sudeste cai 0,7% em setembro ante agosto, mostra BC

A atividade econômica do Sudeste brasileiro caiu 0,7% em setembro, na comparação com agosto, na série dessazonalizada, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgado nesta quarta-feira, 26. Três das cinco regiões do País apresentaram desempenho negativo no período. Além do Sudeste, houve queda de 0,1% no Sul e no Centro-Oeste. Por outro lado, houve alta no Norte (0,8%) e no Nordeste (0,3%).

Entre os 13 Estados acompanhados pelo BC, a maior queda entre agosto e setembro foi registrada no Paraná (-2,6%). Também houve recuo no Rio de Janeiro (-2,0%), Goiás (-1,1%), Minas Gerais (-0,2%) e São Paulo (-0,2%). Em contrapartida, houve alta no Amazonas (3,1%), Santa Catarina (1,7%), Rio Grande do Sul (1,5%), Espírito Santo (0,5%), Bahia (0,4%), Pernambuco (0,2%), Pará (0,2%) e Ceará (0,1%). Interanual Na comparação com setembro de 2024, em dados observados, a atividade cresceu em todas as regiões. A maior alta, 3,8%, ocorreu no Norte. Em seguida, aparecem Sul (3,6%), Centro-Oeste (3,3%), Nordeste (3,2%) e Sudeste (1,4%).