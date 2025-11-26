Alguns distritos dos EUA veem risco de atividade mais lenta nos próximos meses, diz Livro Bege

O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de novembro, publicado nesta quarta-feira, apontou que as perspectivas permaneceram amplamente inalteradas, mas com alguns distritos observando um risco aumentado de atividade mais lenta nos próximos meses, enquanto algum otimismo foi observado entre os fabricantes.

Segundo o documento, o consumo geral caiu ainda mais nos distritos, enquanto o gasto no varejo de alto padrão permaneceu resiliente.