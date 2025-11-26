Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acordo com governo federal beneficiará 1,2 milhão de microempreendedores, diz Couri, da Assimpi

Autor Agência Estado
O segmento de micro e pequenas empresas comemora a assinatura entre a Associação Nacional dos Simpis (Assimpi) e o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte de um acordo de cooperação técnica que formaliza o "Gestão MEI", um programa do governo federal voltado a microempreendedores.

O acordo, que levou as assinaturas do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, e do presidente da Assimpi, Joseph Couri, vai beneficiar, em um ano, 1,2 milhão de microempreendedores individuais (MEIs) em todo o Brasil, segundo Couri.

O Gestão MEI, de acordo com França e Couri, vai permitir aos microempresários acesso gratuito a uma série de serviços, incluindo software de gestão, emissor de notas fiscais eletrônicas e a oferta mensal de até 100 mil certificados digitais e-CNPJ A1, consolidando a maior ação coordenada de formalização e modernização já voltada ao empreendedor brasileiro.

O lançamento do "Gestão MEI", de acordo com Couri, ocorre em um momento em que o País convive com aproximadamente 20 milhões de negócios operando na informalidade. "Mesmo entre os formalizados, muitos enfrentam dificuldades que comprometem sua competitividade e sustentabilidade", afirma, acrescentando que a falta de ferramentas acessíveis de gestão financeira dificulta o controle de fluxo de caixa e a geração de relatórios.

Além disso, destaca que os custos de tecnologia digital que afastam os pequenos negócios de soluções essenciais e a certificação digital, "indispensável para emissão fiscal e operações oficiais", continua sendo uma das barreiras mais onerosas para quem está iniciando ou se formalizando. Para o presidente da Assimpi, o "Gestão MEI" representa uma oportunidade concreta de entrada no mercado formal, sem a barreira de custos que normalmente desestimulam a regularização.

Juros baixos

O ministro Márcio França, durante a assinatura do acordo, destacou a equiparação das condições de financiamento para os pequenos negócios urbanos, com acesso a taxas de crédito similares às concedidas ao agronegócio. "Pela primeira vez na história do Brasil, o empreendedor urbano passa a ter acesso a crédito com juros de 4,4% ao ano, sem a incidência da Selic - exatamente como já acontece no setor do agronegócio, que opera a 4%", disse o ministro, para quem esse avanço corrige uma desigualdade histórica e oferece ao pequeno negócio urbano as mesmas condições de financiamento já praticadas em outras áreas estratégicas da economia. "E é justamente por isso que esses empreendedores precisam de proteção, de crédito, de recursos e de dinheiro mais barato", afirmou.

Durante o evento foi anunciada também a implantação das 400 Delegacias Simpi. Estas unidades vão reforçar a capilaridade do programa "Gestão MEI", oferecendo atendimento e orientação presencial em todas as regiões do País, desde apoio à formalização até suporte no uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelo programa.

