Vendas no varejo dos EUA sobem 0,2% em setembro ante agosto

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,2% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo Departamento do Comércio do país nesta terça-feira, 25. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,3% das vendas.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano tiveram alta de 0,3% no confronto mensal de setembro.