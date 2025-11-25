Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas no varejo dos EUA sobem 0,2% em setembro ante agosto

Vendas no varejo dos EUA sobem 0,2% em setembro ante agosto

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,2% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo Departamento do Comércio do país nesta terça-feira, 25. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,3% das vendas.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano tiveram alta de 0,3% no confronto mensal de setembro.

Os dados mensais de agosto das vendas totais foram mantidos inalterados, indicando alta de 0,6%. Nos dados sem automóveis, houve revisão para alta de 0,6%.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar