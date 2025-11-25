Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas da chinesa BYD seguem em alta na Europa

Vendas da chinesa BYD seguem em alta na Europa

Apesar do avanço, o volume da BYD ainda é muito inferior ao de montadoras estabelecidas como Volkswagen e Stellantis
Atualizado às Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A montadora chinesa BYD voltou a registrar aumento nos novos registros de carros na Europa no mês passado, à medida que segue ampliando sua presença no continente em meio à concorrência no mercado doméstico.

Segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), os registros de veículos BYD - indicador de vendas - subiram para 17.470 unidades em outubro, ante 5.695 em igual mês de 2024. O dado abrange a União Europeia, Reino Unido, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Na UE, foram 13.350 unidades, ante 4.525.

Apesar do avanço, o volume da BYD ainda é muito inferior ao de montadoras estabelecidas como Volkswagen e Stellantis, que venderam 308.508 e 157.350 veículos, respectivamente.

Já os registros da Tesla caíram 48% na UE no último mês, estendendo a sequência fraca de 2025. A empresa ainda enfrenta repercussões do envolvimento de Elon Musk com o governo dos EUA.

No acumulado de 2025, carros elétricos a bateria alcançaram 16,4% do mercado da UE, ante 13,2% no período equivalente do ano passado. De janeiro a outubro, as vendas desses veículos saltaram 39% na Alemanha. Híbridos elétricos avançaram 16% e plug-in, 32%.

A ACEA informou que os registros totais de carros na UE subiram 5,8% em outubro, para 916.609 unidades, com altas de 7,8% na Alemanha e de 2,9% na França, mas queda de 0,5% na Itália. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

Mais notícias de Economia

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar