Taxas de juros têm queda firme com apostas de corte na Selic e às vésperas do IPCA-15

Sob uma confluência benigna de fatores domésticos e exteriores, os juros futuros negociados na B3 acentuaram o ritmo de queda na segunda etapa do pregão desta terça-feira, 25, renovando mínimas intradia na parte final da sessão. O movimento consolidado do dia, para agentes, teve como maior indutor fala considerada mais explícita do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, de que o próximo passo é um ajuste para baixo na Selic. Já a partir das 17h, quando as taxas voltaram a tocar mínimas, investidores avaliam que a curva refletiu apostas mais favoráveis para o IPCA-15 de novembro, que será publicado na quarta pelo IBGE. "Desde segunda há uma preparação para o IPCA-15", disse um economista de uma grande tesouraria à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caiu de 13,552% no ajuste de segunda-feira para 13,505%. O DI para janeiro de 2029 diminuiu de 12,799% no ajuste anterior para 12,735%. O DI para janeiro de 2031 marcou 13,085%, vindo de 13,13% no ajuste. Ao participar de evento do Eurofinance, o diretor de política monetária do BC retirou de cena a possibilidade de um novo aumento na Selic, que, de acordo com ele, não faz mais parte do cenário-base da autarquia. "A questão agora é entender quando será o processo de corte de juros", comentou. A afirmação, ainda que sem grandes novidades, foi vista como relevante pelo mercado, que discute janeiro ou março como ponto de início para o ciclo de afrouxamento. Já o presidente do BC, Gabriel Galípolo, adotou tom mais moderado, ao apontar que a inflação está perdendo ímpeto, mas ainda em ritmo mais lento do que o desejado. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Galípolo reforçou o compromisso da autoridade monetária com o do centro da meta inflacionária, de 3%. Levando em conta as comunicações recentes do BC e o quadro de inflação e atividade, o Comitê de Política Monetária (Copom) poderia começar o ciclo de cortes tanto em janeiro quanto em março, motivo pelo qual o mercado está dividido sobre essas duas reuniões, destaca Gean Lima, gestor de portfólio da Connex Capital.

"Tem duas opções: o Copom pode sinalizar em dezembro que inicia o ciclo em janeiro, ou a segunda, que para nós é mais provável", defende o gestor: incluir elementos mais 'dovish' no comunicado do encontro de dezembro, para apenas no mês seguinte indicar que vai cortar a Selic em março. "Esse é o cenário com que trabalhamos, e hoje praticamente quase todo o movimento dos DIs foi em cima dessa discussão", apontou. Lá fora, indicadores conhecidos endossaram as perspectivas de que o Federal Reserve (Fed) vai reduzir o juro em dezembro, o que comprimiu os rendimentos dos Treasuries. Por volta das 18h, o retorno da T-Note de 2 anos recuava a 3,460%. O título de 10 anos cedia a 4,002%, e o de 30 anos, a 4,659%. Segundo estimativa preliminar da ADP, a economia americana eliminou, em média, 13,5 mil vagas no setor privado por semana no mês terminado em 8 de novembro. Do lado da inflação, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 0,3% em setembro ante agosto e 2,7% na comparação anual. O dado mensal veio em linha com as estimativas da FactSet, e o anual, ligeiramente acima (2,6%).