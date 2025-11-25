Real e pares emergentes sobem com minério forte e dólar fraco

O dólar opera em baixa no mercado à vista, alinhado à desvalorização da divisa americana frente às principais moedas emergentes em meio à persistente alta do minério de ferro na China, novos sinais de possível corte de juros pelo Federal Reserve em dezembro e expectativas por indicadores dos EUA. A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, afirmou apoiar a redução dos juros no mês que vem. Aqui, as atenções ficam ainda no presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participa de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Também o risco fiscal volta ao radar em dia de votação de uma pauta considerada "bomba" para o governo: o projeto que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.

As estimativas de custo variam amplamente: o relator deputado Antonio Brito (PSD-BA) projeta impacto de R$ 5,5 bilhões até 2030; o Ministério da Previdência Social calcula acréscimo de R$ 24,72 bilhões; e técnicos chegaram a estimar até R$ 200 bilhões. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirma que o PLP teria impacto "muito grande" nas contas públicas e seria ruim para a economia. Apesar das críticas, a equipe econômica considera provável que o texto avance no Senado. A inclusão do projeto na pauta ocorreu após o presidente Lula indicar Jorge Messias, advogado-geral da União, ao STF, contrariando a preferência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Na agenda do dia, o Banco Central informou que o déficit em conta corrente atingiu US$ 5,121 bilhões em outubro, enquanto o investimento direto no País (IDP) somou US$ 10,937 bilhões no mês, mais que compensando o rombo e garantindo folga no financiamento externo. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, vetou parcialmente o PL de Conversão nº 10/2025, originado da MP 1.304, que moderniza o marco do setor elétrico, conforme publicado no DOU. Houve mais de dez vetos, incluindo o trecho que alterava parte da Lei de Improbidade Administrativa, que pune condutas ilegais de servidores públicos.

O ICST registrou um aumento de 1,0 ponto em novembro de 2025, alcançando 92,6 pontos, o maior nível desde julho deste ano. Essa recuperação ocorreu após uma queda de 0,7 ponto em outubro. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) subiu 0,28% em novembro, acelerando-se em relação à variação de 0,21% do mês anterior. Com esse resultado, o índice acumula alta de 5,88% no ano e de 6,41% em 12 meses. O IPC-S desacelerou em quatro das sete capitais na terceira quadrissemana de novembro, informou a FGV. No geral, o índice reduziu o ritmo de alta de 0,24% para 0,23% na comparação com a quadrissemana anterior.