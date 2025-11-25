Pulso do mercado: juros dos Treasuries curtos ensaiam queda à espera de dados nos EUA

Por Patricia Lara

São Paulo, 25/11/2025 - Os rendimentos dos Treasuries registram queda leve na ponta curta da curva e sobem na longa na madrugada desta terça-feira, antes de dados nos EUA. Respaldo de aliados do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, também está em foco. Para Nick Timiraos, do The Wall Street Journal, o apoio da presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, à redução das taxas é significativo, já que a dirigente raramente se desvia publicamente da posição de Powell. O ambiente geopolítico segue tenso, com operação militar da Rússia em Kiev desafiando os esforços de paz para a Ucrânia mediados pelo governo americano. Às 4h57 (de Brasília), o juro da T-note de 2 anos caía a 3,499%, ante nível visto perto do fechamento da Bolsa de NY ontem. O rendimento da T-note de 10 anos tinha alta a 4,040%, enquanto o rendimento de 30 anos tinha subia a 4,681%.