Pulso do mercado: futuros de NY operam em queda antes de dados que podem testar apostas para Fed

Por Patricia Lara

São Paulo, 25/11/2025 - Os índices futuros das bolsas de Nova York operam em queda na madrugada desta terça-feira, antes de dados como o do índice de preços ao produtor (PPI, em inglês) e as vendas no varejo nos EUA, que podem testar a perseverança da confiança em corte da taxa de juros na reunião do Federal Reserve de dezembro. Ambiente defensivo conta ainda com nova operação militar da Rússia em Kiev, o que desafia os esforços de paz mediados pelo governo americano em relação à Ucrânia. Às 4h11 (de Brasília), os futuros do Dow Jones e S&P 500 cediam 0,17% e 0,16%, respectivamente. O Nasdaq futuro perdia 0,27%.

