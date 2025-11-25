Pulso do mercado: dólar opera estável antes de dados e após endosso de aliados de Powell a alívio

Por Patricia Lara

São Paulo, 25/11/2025 - O Índice dólar opera próximo da estabilidade antes de dados que podem testar a perseverança da confiança do mercado em corte de juros pelo Federal Reserve em dezembro. A aposta em alívio monetário oscila perto de 80%, segundo a ferramenta FedWatch, em meio a respaldo de aliados do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Para Nick Timiraos, do The Wall Street Journal, o apoio da presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, à redução das taxas é significativo, já que a dirigente raramente se desvia publicamente da posição de Powell. Às 4h50 (de Brasília), o índice DXY do dólar - que acompanha as flutuações da moeda americana em relação a outras seis divisas relevantes - cedia 0,1%, a 100,13 pontos. O dólar recuava a 156,58 ienes. A libra esterlina subia a US$ 1,3127 diante da expectativa sobre o orçamento do Reino Unido. O euro ganhava a US$ 1,1528, sem reação ao PIB da Alemanha, que confirmou dados preliminares.