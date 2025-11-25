Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pulso do mercado: bolsas europeias abrem sem sintonia com sinal de NY e quadro geopolítico

Por Patricia Lara

São Paulo, 25/11/2025 - As principais bolsas europeias abriram sem sintonia nesta terça-feira, dosando o ajuste aos ganhos dos mercados de Nova York ontem com o sinal levemente negativo dos futuros de Wall Street nesta manhã. Operação militar russa em Kiev e notícia de que a China estaria negociando para obter mais petróleo russo evidenciam desafios a esforços de paz na Ucrânia, que ajudaram a dar otimismo aos mercados europeus. Às 5h06 (de Brasília), Frankfurt cedia 0,05%, Paris ganhava 0,09% e Londres tinha alta de 0,13%. Milão recuava 0,29% e Lisboa cedia 0,24%. A Bolsa de Madri tinha variação negativa de 0,3%.

Contato: [email protected]

