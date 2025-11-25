Pulso de mercado: Petróleo opera em queda com sinais de desvios a sanções para Rússia e projeções

Por Patricia Lara*

São Paulo, 25/11/2025 - Os contratos futuros do petróleo caem nesta terça-feira, após alta na véspera, com sinais de que a oferta de petróleo russo continua contornando sanções. Rússia e China vêm discutindo formas de expandir as exportações de petróleo russo para a os consumidores chineses, afirmou o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, segundo a Reuters. Ataques russos ao território ucraniano expõem desafio ao esforço de paz mediado pelo governo americano, o que evidencia a improbabilidade de um acordo, como atestou a Eurasia. O preço médio do Brent em 2027 deverá ser de US$ 57, embora possa cair para a faixa dos US$ 30, a menos que sejam implementados cortes na produção, disseram analistas do JPMorgan. Às 4h47 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), recuava 0,53%, a US$ 58,53 o barril. Já o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), perdia 0,56%, a US$ 62,37 o barril.