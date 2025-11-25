Política monetária mostra que funciona e não há sinal de dominância fiscal, diz diretor do BC

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, reiterou nesta terça-feira, 25, que a política monetária conduzida pela autarquia tem surtido efeito e frisou que "não há sinal de dominância fiscal" no País. Nilton ressaltou a importância do acompanhamento das expectativas de inflação pelo BC, uma vez que são responsáveis por pautar a economia real. Segundo ele, a dinâmica da inflação corrente serve como um guia para o que ocorrerá nos próximos 12 meses.

O diretor do BC ainda disse que trazer a inflação para a meta não é uma tarefa fácil, e destacou que a política monetária restritiva atual faz parte do objetivo da autarquia. "É o processo que estamos fazendo." Nilton David participou do evento Brasil Treasury Summit, organizado pela EuroFinance em São Paulo. BC preparado para agir O diretor de Política Monetária do Banco Central reafirmou o compromisso da autarquia em levar a inflação à meta. Segundo ele, o BC está preparado para ajustar suas ações conforme o necessário.

"O BC reage para trazer a inflação à meta. Se tem algo que altera esse curso, BC muda também", frisou Nilton. Ele também destacou as perspectivas positivas com a implementação da reforma tributária. "O que vai ser posto em prática vai melhorar a alocação de recursos e a produtividade", afirmou. Flutuações na economia