PIB da Alemanha fica estável no 3º trimestre ante 2º trimestre, confirma revisão

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha ficou estável no terceiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo revisão divulgada nesta terça-feira, 25, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão de 0,3% entre julho e setembro.

Os dados confirmaram estimativas preliminares do fim de outubro e vieram em linha com as previsões de analistas consultados pela FactSet.

