Petróleo fecha em queda com avanços para acordo na Ucrânia e temores de excesso de oferta

O petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 1,51% (US$ 0,89), a US$ 57,95 o barril. Já o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), recuou 1,46% (US$ 0,92), a US$ 61,80.

Os contratos futuros do petróleo encerraram a sessão desta terça-feira, 25, em queda de quase 2%, pressionados por relatos de que a Ucrânia teria concordado com termos centrais de um possível acordo de paz com a Rússia e sinais de que Moscou está ampliando o fluxo de exportações para a China, o que reforça a percepção de excesso de oferta no curto prazo.

Um funcionário dos Estados Unidos disse nesta terça que uma delegação ucraniana concordou com os termos de um possível acordo de paz com Washington, segundo a ABC News, e secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que houve progresso considerável rumo a um acordo, mas que existem alguns "detalhes delicados" que ainda precisam ser resolvidos.

Mesmo em meio aos esforços de paz norte-americanos, a Rússia lançou uma série de ataques contra a capital ucraniana neste madrugada, atingindo prédios residenciais e infraestrutura energética.

Um possível acordo poderia resultar no levantamento das sanções dos EUA sobre as empresas petrolíferas russas e aliviar os temores de interrupções no fornecimento na região, diz o Commerzbank.

Ainda no radar, a Rússia vem discutindo formas de expandir as exportações de petróleo para a China, afirmou o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, o que aumenta preocupações de excesso de oferta de investidores. O preço médio do Brent em 2027 deverá ser de US$ 57, embora possa cair para a faixa dos US$ 30, a menos que sejam implementados cortes na produção, dizem analistas do JPMorgan.