Para Paulo Guedes, tarifar o mundo inteiro foi uma inabilidade de Trump

Tarifar o mundo inteiro foi uma inabilidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 25, o economista Paulo Guedes, ex-ministro da Fazenda de Jair Bolsonaro e sócio fundador da gestora YvY Capital. Ele ponderou, no entanto, que mesmo quando erra, o presidente norte-americano ganha.

"Para mim, a economia é reativa. É assim, o Trump botou o tarifário e qual é o efeito? Você meteu a tarifa lá, sobe o preço lá e desce o preço aqui", disse Guedes. Nesse ambiente, na hora que a tarifa é imposta, "o negócio volta para cá, desce o preço aqui e sobe lá". "Machucou lá um pouquinho, ele tira aí meia dúzia. Não é porque houve uma grande reconfiguração. Não é nada disso. Isso aqui machucou um pouco. Alivia isso aí", comentou o ex-ministro.