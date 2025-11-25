Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ouro fecha em alta com renovadas expectativas para cortes de juros nos EUA

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O ouro encerrou a terça-feira, 25, em alta, com o crescimento das expectativas de mais corte de juros dos Estados Unidos após a divulgação de nova rodada de dados econômicos nesta manhã. As incertezas geradas pela guerra entre Ucrânia e Rússia também contribuíram para o movimento.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 1,11%, a US$ 4.140,00 por onça-troy.

Ultrapassando e conseguindo se manter acima da faixa de US$ 4.100, o metal atingiu o maior preço em cerca de uma semana, ao registrar máxima de US$ 4.156,3 nesta sessão. Para analistas do Commerzbank, o avanço foi desencadeado pelo crescimento das expectativas de flexibilização da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em dezembro.

Nesta terça, as apostas por uma diminuição de 25 pontos-base ultrapassam os 80%, segundo a ferramenta do CME Group. O avanço da inflação ao produtor nos EUA levemente acima do projetado pelo mercado não altera as expectativas para a política monetária, segundo analistas.

Apesar disso, o Commerzbank pontua que os "acontecimentos dos últimos dias mostram que ainda há muita margem para oscilações nas expectativas das taxas de juros até a reunião do Fed em dezembro, com efeitos correspondentes no preço do ouro".

O ouro também recebeu suporte das tensões geopolíticas, afirma a Kudotrade. Apesar da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos se reunirem para discutir o possível acordo de paz, o exército russo realizou novos ataques contra Kiev, de acordo com a imprensa local.

*Com informações de Dow Jones Newswires

