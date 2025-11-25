Nvidia elogia avanço da Alphabet, dona do Google, mas defende seus chips como ideais para IA
A Nvidia afirmou nesta terça-feira, 25, que está "muito satisfeita" com o sucesso do Google e que a empresa da Alphabet fez grandes avanços em inteligência artificial.
Conduto, a gigante de semicondutores apontou que oferece maior desempenho, versatilidade e fungibilidade do que os Circuitos Integrados de Aplicação Específica (ASICs, na sigla em inglês), que são projetados para estruturas ou funções específicas de IA.
"Continuamos a fornecer produtos para o Google", disse a Nvidia, acrescentando que ela "está uma geração à frente da indústria" e que "é a única plataforma que executa todos os modelos de IA e o faz em qualquer lugar onde a computação seja realizada".
As ações da Nvidia caiam mais 3% em Nova York nesta terça após relatos de que a Meta poderia fechar um acordo com o Google para usar suas unidades de processamento em seus data centers.