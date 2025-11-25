Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nvidia elogia avanço da Alphabet, dona do Google, mas defende seus chips como ideais para IA

Nvidia elogia avanço da Alphabet, dona do Google, mas defende seus chips como ideais para IA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Nvidia afirmou nesta terça-feira, 25, que está "muito satisfeita" com o sucesso do Google e que a empresa da Alphabet fez grandes avanços em inteligência artificial.

Conduto, a gigante de semicondutores apontou que oferece maior desempenho, versatilidade e fungibilidade do que os Circuitos Integrados de Aplicação Específica (ASICs, na sigla em inglês), que são projetados para estruturas ou funções específicas de IA.

"Continuamos a fornecer produtos para o Google", disse a Nvidia, acrescentando que ela "está uma geração à frente da indústria" e que "é a única plataforma que executa todos os modelos de IA e o faz em qualquer lugar onde a computação seja realizada".

As ações da Nvidia caiam mais 3% em Nova York nesta terça após relatos de que a Meta poderia fechar um acordo com o Google para usar suas unidades de processamento em seus data centers.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar