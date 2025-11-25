Núcleo do PPI sobe 0,1% em setembro ante agosto e avança 2,6% na comparação anual

O núcleo do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) - que exclui itens voláteis - dos Estados Unidos subiu 0,1% em setembro ante agosto, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 25, pelo Departamento do Trabalho do país. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 2,6% em setembro.

Os resultados de setembro vieram abaixo das expectativas de analistas consultados pela FactSet que previam alta mensal de 0,3% e acréscimo anual de 2,7%.