Juros renovam mínimas após diretor do BC descartar alta da Selic e deixar corte mais próximo

Os juros futuros renovam mínimas sucessivas na manhã desta terça-feira, 25, em meio a comentários do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, descartar a possibilidade de alta da Selic. "Aumentar os juros não está mais no cenário-base do BC. "A questão agora é entender quando será o processo de corte de juros", disse. O movimento dos juros está alinhado ao recuo do dólar ante o real.

"Implicitamente ele está dizendo que estão mais próximos de reduzir os juros", afirma o economista-chefe da Equador Investimentos, Eduardo Velho.