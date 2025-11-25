Juros renovam mínimas após diretor do BC descartar alta da Selic e deixar corte mais próximo
Os juros futuros renovam mínimas sucessivas na manhã desta terça-feira, 25, em meio a comentários do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, descartar a possibilidade de alta da Selic. "Aumentar os juros não está mais no cenário-base do BC. "A questão agora é entender quando será o processo de corte de juros", disse. O movimento dos juros está alinhado ao recuo do dólar ante o real.
"Implicitamente ele está dizendo que estão mais próximos de reduzir os juros", afirma o economista-chefe da Equador Investimentos, Eduardo Velho.
Às 9h50, a taxa de deposito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 13,515%, de 13,552%, e o para janeiro de 2029 cedia para mínima de 12,765%, de 12,799% no ajuste anterior.
O vencimento para janeiro de 2031 caía para mínima de 13,105%, de 13,130% no ajuste de ontem.