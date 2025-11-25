JBS e Grupo Viva criam gigante global do couro

A JBS Viva terá participação acionária dividida igualmente entre a JBS e os acionistas do Grupo Viva. A governança também será compartilhada: o presidente do conselho e o CFO (Chief Financial Officer, diretor que comanda as finanças) serão indicados pela JBS, enquanto o CEO e o COO (Chief Operating Officer, que coordena as operações diárias da empresa) ficarão sob responsabilidade do Grupo Viva.

A JBS e o Grupo Viva anunciaram nesta terça-feira, 25, a criação da JBS Viva, nova companhia que nasce como líder global no setor de couros, reunindo os ativos de produção e comercialização das duas empresas. A operação foi formalizada após aprovação do Conselho de Administração da JBS e assinatura de um memorando de entendimentos vinculante com a Vanz Holding e a Viposa, acionistas da Viva, segundo fato relevante divulgado ao mercado.

A conclusão da transação ainda depende da negociação dos documentos finais, bem como das demais condições, algo considerado usual.

Com 31 fábricas e mais de 11 mil colaboradores distribuídos pelo Brasil, Itália, Uruguai, Argentina, México e Vietnã, a nova companhia vai processar mais de 20 milhões de couros por ano.

O CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, afirmou, em nota, que a combinação dos negócios cria uma companhia mais preparada para atuar internacionalmente. "A união com a Viva abre novas oportunidades para todos os mais de 7 mil colaboradores da JBS Couros, que agora passam a fazer parte de um negócio ainda mais robusto e preparado para competir globalmente", disse. Para ele, a JBS Viva representa "a união de mais de 70 anos de experiência e reconhecimento internacional".

Segundo o líder da JBS Couros, Guilherme Motta, o couro segue sendo estratégico dentro da companhia. Ele ressaltou que o couro bovino, coproduto natural da cadeia de proteína, é transformado em itens que vão de calçados e bolsas a revestimentos automotivos e mobiliário.