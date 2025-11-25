Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IPC-Fipe sobe 0,17% na 3ª quadrissemana de novembro, após alta de 0,20% na 2ª quadrissemana

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Por Patricia Lara

São Paulo, 25/11/2025 - O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,17% na terceira quadrissemana de novembro, desacelerando levemente ante a variação de +0,20% registrada na segunda quadrissemana, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira.

Na leitura do período, três dos sete componentes do IPC-Fipe desaceleraram: Habitação (de -0,11% na segunda quadrissemana de novembro para queda de 0,29% na terceira quadrissemana), Alimentação (de -0,04% para -0,21%) e Saúde (de 0,00 para -0,25%).

Por outro lado, outros três itens ganharam força de um período para o outro: Transportes (de 0,52% para 0,58%), Despesas Pessoais (de 1,07% para 1,58%) e Vestuário (de 0,26% para 0,35%). Educação apontou mesma variação da medição anterior, com alta de 0,06%.

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de novembro:

- Habitação: -0,29%

- Alimentação: -0,21%

- Transportes: 0,58%

- Despesas Pessoais: 1,58%

- Saúde: -0,25%

- Vestuário: 0,35%

- Educação: 0,06%

- Índice Geral: 0,17%

Contato: [email protected]

