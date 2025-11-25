IPC-Fipe sobe 0,17% na 3ª quadrissemana de novembro, após alta de 0,20% na 2ª quadrissemana
Por Patricia Lara
São Paulo, 25/11/2025 - O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,17% na terceira quadrissemana de novembro, desacelerando levemente ante a variação de +0,20% registrada na segunda quadrissemana, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira.
Na leitura do período, três dos sete componentes do IPC-Fipe desaceleraram: Habitação (de -0,11% na segunda quadrissemana de novembro para queda de 0,29% na terceira quadrissemana), Alimentação (de -0,04% para -0,21%) e Saúde (de 0,00 para -0,25%).
Por outro lado, outros três itens ganharam força de um período para o outro: Transportes (de 0,52% para 0,58%), Despesas Pessoais (de 1,07% para 1,58%) e Vestuário (de 0,26% para 0,35%). Educação apontou mesma variação da medição anterior, com alta de 0,06%.
Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de novembro:
- Habitação: -0,29%
- Alimentação: -0,21%
- Transportes: 0,58%
- Despesas Pessoais: 1,58%
- Saúde: -0,25%
- Vestuário: 0,35%
- Educação: 0,06%
- Índice Geral: 0,17%
Contato: [email protected]Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente