Investimento Direto no País soma US$ 10,937 bi em outubro, mostra BC

Investimento Direto no País soma US$ 10,937 bi em outubro, mostra BCO BC espera entrada líquida de US$ 70 bilhões em IDP em 2025, o equivalente a 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB)
A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 10,937 bilhões em outubro, informou o Banco Central nesta terça-feira, 25. O resultado ficou acima do teto da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava entrada de US$ 8,0 bilhões. A mediana era de US$ 6,10 bilhões, e o piso das estimativas, de US$ 3,60 bilhões.
No acumulado de 2025, a entrada líquida de IDP soma US$ 74,257 bilhões. Em 12 meses, atingiu US$ 80,081 bilhões, o equivalente a 3,63% do Produto Interno Bruto (PIB).
O BC espera entrada líquida de US$ 70 bilhões em IDP em 2025, o equivalente a 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) de setembro.
Investimento em ações
O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi positivo em US$ 598 milhões em outubro, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2024, o resultado havia sido positivo em US$ 395 milhões.
O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 163 milhões no mês passado. Em outubro de 2024, havia sido positivo em US$ 286 milhões.
O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi positivo em US$ 2,452 bilhões em outubro. No mesmo mês de 2024, havia sido positivo em US$ 1,137 bilhão.
O investimento em ações brasileiras é negativo em US$ 2,015 bilhões no acumulado de janeiro a outubro de 2025. O investimento em fundos é negativo em US$ 566 milhões. Em títulos negociados no mercado doméstico, o saldo é positivo em US$ 16,710 bilhões.
Taxa de rolagem
A taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazo captados no exterior ficou em 83% em outubro, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2024, foi de 75%.
Quando menor que 100%, a taxa mostra que não houve, no período, captação suficiente para rolar os compromissos das empresas.
A taxa de rolagem dos títulos de longo prazo ficou em 98% em outubro, contra 71% no mesmo mês de 2024. A taxa dos empréstimos diretos atingiu 68%, contra 75% no mesmo período de comparação.
No acumulado de janeiro a outubro, a taxa de rolagem está em 90%, contra 106% no mesmo período do ano passado.