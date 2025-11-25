Investimento Direto no País soma US$ 10,937 bi em outubro, mostra BC

No acumulado de 2025, a entrada líquida de IDP soma US$ 74,257 bilhões / Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 10,937 bilhões em outubro, informou o Banco Central nesta terça-feira, 25. O resultado ficou acima do teto da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava entrada de US$ 8,0 bilhões. A mediana era de US$ 6,10 bilhões, e o piso das estimativas, de US$ 3,60 bilhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No acumulado de 2025, a entrada líquida de IDP soma US$ 74,257 bilhões. Em 12 meses, atingiu US$ 80,081 bilhões, o equivalente a 3,63% do Produto Interno Bruto (PIB).

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi positivo em US$ 2,452 bilhões em outubro. No mesmo mês de 2024, havia sido positivo em US$ 1,137 bilhão. O investimento em ações brasileiras é negativo em US$ 2,015 bilhões no acumulado de janeiro a outubro de 2025. O investimento em fundos é negativo em US$ 566 milhões. Em títulos negociados no mercado doméstico, o saldo é positivo em US$ 16,710 bilhões. Taxa de rolagem A taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazo captados no exterior ficou em 83% em outubro, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2024, foi de 75%.