INCC-M sobe 0,28% em novembro após alta de 0,21% em outubro, aponta FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) subiu 0,28% em novembro, acelerando-se em relação à variação de 0,21% do mês anterior, de acordo com a Fundação Getulio Vargas. Com esse resultado, o índice acumula alta de 5,88% no ano e de 6,41% em 12 meses. Os preços de Materiais, Equipamentos e Serviços avançaram 0,33% em novembro, em comparação com 0,27% em outubro.

Essa elevação é atribuída a uma aceleração nos preços de insumos essenciais para a construção. A alta no custo da Mão de Obra também apresentou incremento, subindo de 0,13% em outubro para 0,22% em novembro. Influências As principais influências para o aumento no INCC-M derivaram de condutores elétricos (1,67% para 3,00%), cimento portland comum (1,66% para 1,28%), pedreiro (0,06% para 0,26%), blocos de concreto (0,18% para 0,48%) e tubos e conexões de PVC (0,48% para 0,75%).